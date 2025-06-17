Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu’nda "Hidrojen ve Depolama Teknikerliği" programı açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulunda, 2025 tercih döneminden itibaren öğrenci alacak "Hidrojen ve Depolama Teknikerliği" programı açıldı.

Türkiye’de hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bu programla enerji teknolojileri alanında nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

"Nitelikli ara elemanlar yetiştireceğiz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Geleceğin enerji dönüşümünde kritik rol oynayacak hidrojen teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanları Niğde’mizde yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye’nin hem Hiidrojen Enerjisi yol haritasına hem de sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sunacak gençleri, Bor Meslek Yüksekokulunda güçlü bir akademik altyapı ve uygulama imkanlarıyla donatacaklarını belirten Rektör Uslu, "Enerji alanında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi Üniversitemize ve Niğde’mize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.