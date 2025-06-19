Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs çalışmalarında Türkiye’deki 11 pilot üniversite arasında yer alan ve sıfır atık alanındaki öncü çalışmalarıyla En İyi Uygulama Ödülü bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu’nda ’Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Programı’ açıldı.

Yeni açılan programla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilgili alanda geleceğin nitelikli ara elemanlarını yetiştirecek ve Türkiye’nin su ve atık yönetimi alanındaki insan kaynağına katkı sunacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; üniversitenin sürdürülebilirlik, iklim dostu çalışmalar ve çevresel farkındalık konularında örnek çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Türkiye’deki 11 pilot üniversiteden biri olarak bu alanda ’Sıfır Atıkta Öncü’ ve En İyi Uygulama Ödülüne layık görülmemizin bunun somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rektör Uslu; "Yeni açılan Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Programımızla birlikte, bu alandaki tecrübemizi eğitim öğretime taşıyarak, Niğde’ye ve ülkemize çevre bilinci yüksek, nitelikli ara elemanlar kazandıracağız" dedi.