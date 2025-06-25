Üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti sunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, ilk kez ortodonti ve endodonti alanlarında eğitim kliniği olma hakkı kazandı.

İki yıl gibi kısa sürede sağlık turizmi belgesi alan ve bölgesinin en yeni teknolojik altyapısına sahip olan hastane, bu önemli gelişmeyle birlikte, DUS ile her branşa ikişer asistan alacak. Uzmanlık eğitimi alan diş hekimi adayları, ileri düzey tedavi imkânları ve akademik altyapı ile desteklenecek ve modern bir ortamda geleceğin önde gelen uzman diş hekimleri olacak. Böylelikle 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinden şehrimizde hem sağlık turizm belgesi alan hem de klinikleşen en modern altyapıya sahip önemli bir kurum olan hastane bu yeni gelişmeyle büyümesini sürdürüyor.

Rektör Uslu: "Bölgemizdeki standartları biz belirliyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin sadece eğitim öğretimde değil sağlık hizmetlerinde de bölgesine öncülük ettiğini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesinin ortodonti ve endodonti alanlarında eğitim kliniği yetkisi almasının hem akademik kapasite hem de teknolojik altyapının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rektör Uslu, "En güncel dijital sistemlerle donatılmış Hastanemiz kaliteli sağlık hizmeti sunmakla birlikte geleceğin uzmanlarını en iyi şartlarda yetiştirecek. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak nitelikli sağlık hizmeti ve akademik gelişim yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Rektör Uslu gelecek yıllarda diğer ana bilim dallarına da asistan alımı için akademik kadronun güçlendirilmesi çalışmalarının hızla devam edeceği ifade etti.