Nilüferliler’in pazar yerlerinde daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Nilüfer Belediyesi, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası ile protokol imzaladı. Bu protokol sayesinde Nilüfer’deki pazarlar yerleri, daha çağdaş ve düzenli olacak.

Nilüfer Belediyesi, pazar yerlerinin kullanımına ilişkin 2 ayrı protokole imza attı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu’yla birlikte Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir ve iki oda başkanın imzaladığı iki ayrı protokolle, vatandaşların temiz ve güvenli alışveriş yapabilmesi amaçlanıyor. Protokolle aynı zamanda, temizlik işlerinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra vatandaşların daha ucuz, rahat ve sağlıklı ortamda alışveriş yapması hedefleniyor.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’de esnaf odaları ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece memnun olduklarını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin geçmişten bugüne kadar esnafa birçok imkan sunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer halkının daha temiz ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesi için iş birliklerimiz ve yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu da, Başkan Şadi Özdemir’e yapılan protokol dolayısıyla teşekkür ederek, iş birliklerinin devamını diledi.