BURSA (İHA) – Uludağ’ın eteklerinden doğarak Bursa Ovası’nı besleyen Nilüfer Çayı, çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adımla yeniden gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çevre temizliği çalışmaları kapsamında, Nilüfer Çayı’na atık bırakan 155 fabrikanın su tahliye çıkışları betonla kapatıldı.

Yıllardır tarım alanları ve şehir halkı için hayâti öneme sahip olan Nilüfer Çayı, özellikle yaz aylarında yaşanan su azalması nedeniyle kirliliği daha görünür hale getiriyordu. Ancak yapılan betonlama müdahalesi, çayın kimyasal atıklarla kirlenmesini engellemek açısından çevreciler tarafından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Su azaldı, kirlilik görünür oldu

Yapılan müdahale sonrası çaydaki su seviyesi doğal olarak düşerken, geride kalan yüzeyde daha önce fark edilmeyen karamsı atık tabakası ve toprak çatlakları dikkat çekti. Vatandaşlar bölgede yayılan kötü kokuya karşı şikâyetlerini dile getirirken, uzmanlar bu durumun geçici olduğunu ve uzun vadede suyun daha temiz akmasının beklendiğini ifade etti.

Bölge sakini İlhan Düzen, bir yılı aşkın süredir Nilüfer Çayı’nda kirliliğe karşı mücadele verdiğini belirterek, "Devlet Su İşleri düzenli olarak debi ölçümleri yapıyor. Şu anda suyun yüzde 50 oranında azaldığını gözlemliyoruz. Ancak atık tahliyelerinin engellenmesiyle birlikte çayın geleceği için önemli bir kazanım sağlanmış oldu. Bu çalışmalar devam ederse Nilüfer artık zehir değil, bereket taşıyacak" dedi.

Uzmanlar, kanal tahliyelerinin kapatılmasıyla birlikte tarım alanlarının da daha sağlıklı sulanabileceğini, çayın ekosisteminin zamanla iyileşeceğini vurguluyor. Yetkililer ise denetimlerin sürdüğünü ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.