Toros Kurbağası belgesel fotoğraf sergisi Mersin Kent Konseyi ve Doğa Derneği Mersin Şubesinin organizasyonunda, Mersin Marina’da açıldı.

Belgesel fotoğraf sergisinde yer alan çekimlerin tamamı Niğde’nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları’nda bulunan Karagöl ve Çiniligöl’de yapıldı. Karagöl ve Çiniligöl’de su altında ve su üstünde çekilen 20 fotoğraf ve 2 bilgilendirici posterin yer aldığı belgesel niteliğindeki fotoğraflar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görevli akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından çekildi.

“Amaç, sessiz canlı türünün sesi olabilmekti”

Endemik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki sessiz kurbağa olarak da bilinen Toros Kurbağası fotoğraf çekimlerinin 4 ay sürdüğünü aktaran Sağlamtimur; “2 bin 600 metre rakımlı Karagöl ve 2 bin 700 metre rakımlı Çiniligöl’e ulaşarak bu çekimleri yaptım. Bunu gerçekleştirmek için her defasında Bolkar Dağları’nda yaklaşık 2 km’lik bir tırmanış yapılması gerekiyor. Bu tırmanışlarda bir çok farklı spor ve fotoğraf yükleri taşımak zorunda kaldım. İşin en zor taraflarından birisi buydu. Dağcılık, serbest dalış, SUP, sualtı fotoğrafı, su üstü fotoğrafı ve biyoloji bilgisinin yanı sıra, 8 santigrat derecedeki buzul gölünün suyunda dalış elbisesi ile 4 saat kalabilecek kadar soğuğa dirençli ve hepsinden de önemlisi doğaya aşık olmak bu sergiyi ortaya çıkartabilmemdeki temel gerekliliklerdi. Bu çekimleri 4 ay boyunca 10 ayrı gün yaptığım Karagöl ve Çiniligöl tırmanışları ve dalışlarla gerçekleştirdim. Tüm bu çaba yok olmanın eşiğindeki sessiz ve ortalama 4.5 cm’lik bir canlının sesi olabilmek adınaydı. Sergi, kurbağaları, onların bakış açısından yansıtmaya çalıştığım belgesel ve sanatsal yönleri olan bir çalışmadır" dedi.