Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’nün başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusundaki bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23-29 Eylül tarihleri arasında önleyici faaliyetler ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında ’En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta ’ projeleri gereği etkinlik düzenlendi. “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta” projeleri kapsamında 4 etkinlik düzenleyen ekipler bu kapsamda 366 vatandaşı uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

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Öte yandan, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOKEP), Bizim Çocuklar Projesi kapsamında ise 11-15 yaş grubu 30 çocuğun katılımı ile Çamardı’da İzcilik Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: iha