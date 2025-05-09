Niğde’de hastanelerden randevu almakta zorlanan hastalara aile hekimleri üzerinden poliklinik randevusu alma dönemi başladı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hastanelerde yaşanan randevu yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla aile hekimliği sisteminde yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği duyuruldu. Aile hekimleri, temel sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra gerektiğinde hastalarını ilgili branşlara yönlendirerek süreci hızlandıracak. Konuya ilişkin açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan; " Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almakta güçlük çeken vatandaşlarımız, kendi aile hekimlerine başvurarak yönlendirme ve randevu konusunda destek alabilirler. Sağlık sistemimizin daha etkili işlemesi, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sizlere daha hızlı sağlık hizmeti sunulması adına öncelikle aile hekiminize başvurmanızı önemle tavsiye ediyoruz. İlimizde sağlık hizmetlerine erişiminizi kolaylaştırmak ve hastanelerde yaşanan randevu yoğunluğunu azaltmak amacıyla aile hekimliği sistemini daha etkin bir şekilde kullanıma sunuyoruz. Aile hekimlerimiz, hastaneye başvurmadan önce sizlere temel sağlık hizmetleri sunmakta, gerektiğinde ilgili branşlara yönlendirme yaparak randevu sürecinde de destek olmaktadır. Bu kapsamda, tüm branşlarda yaklaşık 4 bin randevu kontenjanı aile hekimleri aracılığıyla yönlendirilecek şekilde planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.