Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altunhisar İlçe Emniyet Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kreş, anaokulları ve ilkokullarda verilen eğitimlerde çocuklara trafik kuralları ve çocukların güvenliği için alınan önlemler hakkında bilgi verildi.

Altunhisar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören öğrenciler ise İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek polislerin çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Temel güvenlik kuralları ve acil durumlarda aramaları gereken önemli telefon numaralarının anlatıldığı eğitimlerde öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan öğrencilere yönelik olarak ise akran zorbalığı, siber zorbalık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Yardım Hattı başlıklarında bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.