Niğde Valiliği, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla il genelinde ve çevre illerle bağlantılı güzergâhlarda Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’nin devreye alınacağını duyurdu.

1 Mart 2025 itibarıyla aktif hale gelecek sistem, üç farklı güzergahta uygulanacak. Toplam 187 bin 919 km uzunluğundaki bu güzergâhlarda hız limitleri otomobiller için 110 km/s olarak belirlendi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için hız limitlerine uymak büyük önem taşımaktadır. Aşırı hız, can ve mal kayıplarına yol açarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Niğde Valiliği olarak vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya ve hız limitlerine dikkat etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sistem kapsamındaki güzergâhlar ise şu şekilde:

Niğde/Aktaş - Nevşehir/Derinkuyu (41.340 km)

Niğde/Aktaş - Kayseri/Yeşilhisar (53.055 km)

Niğde/Ulukışla - Aksaray/Merkez (93.524 km)