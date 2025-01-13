Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde’deki huzur ve asayişin sağlanmasında emniyet ve jandarma birimlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek operasyonlar artış olduğunu kaydetti.

Niğde Valisi Şahit Çelik, düzenlediği basın toplantısında güvenlik güçlerinin 2023-2024 yıllarına ait faaliyet verilerini değerlendirdi. Vali Çelik, şehirde toplamda bin 332 emniyet mensubu ve 839 jandarma personeli olmak üzere 2 bin 171 güvenlik görevlisinin görev yaptığını belirtti. “Niğde’mizin huzuru, Türkiye’mizin huzurudur” diyen Çelik, güvenlik birimlerinin 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.

Vali Çelik, çeşitli suç kategorilerinde yürütülen mücadele kapsamında kaydedilen ilerlemeleri ve istatistikleri de paylaştı. İstatistikler şu şekilde:

"Terörle Mücadele: Operasyon sayısı yüzde 55,81 artarak 67’ye ulaştı. Yakalanan şahıs sayısı yüzde 100 artışla 62 oldu. Adli kontrol kararı verilen şahıs sayısında yüzde 900’lük bir artış gözlemlendi.

Narkotik suçlarla mücadele: operasyon sayısı yüzde 29,05 artarak 1.075’e yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında yüzde 973,68’lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Ulaşılan vatandaş sayısı yüzde 10,89 artarak 61 bin 822’ye çıktı.

Göçmen Kaçakçılığı: Operasyon sayısı yüzde 52 artarak 32’ye ulaştı. Yakalanan şahıs sayısı yüzde 125 artışla 45 oldu. Organizatör sayısında yüzde 150’lik artış kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele: Operasyon sayısı yüzde 116,67 artarak 13’e çıktı. Sanal devriye faaliyetlerinde yüzde 81,02 artış sağlandı.

Trafik Denetimleri: Kontrol edilen araç sayısı yüzde 16,16 artarak 669 bin 527’ye yükseldi. Trafikten men edilen araç sayısında yüzde 49,04’lük bir artış kaydedildi. Gerçekleşen trafik kazası sayısı yüzde 5,01 artışla 3.146’ya ulaştı."