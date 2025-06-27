Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Haziran dönemi seminer konusu olan "İkiz Dönüşüm, Karbon Ayak İzi ve Su Kültürü" kapsamında doğada uygulamalı bir eğitim semineri gerçekleştirdi.

Seminer kapsamında, günümüzde giderek önem kazanan ikiz dönüşüm kavramı çerçevesinde çevre kirliliği, karbon ayak izi ve mikroplastiklerin doğaya etkileri detaylı şekilde ele alındı.

Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan ekip, Niğde Gebere Barajı Mesire Alanında çevre temizliği yaptı.

Katılımcı öğretmenler, ayakkabılıktan otomobil parçasına, ıslak mendillerden pet şişelere kadar çevreye atılan çeşitli atıkları topladı.

Yapılan açıklamada, "Temizlik etkinliği ile amacımız insan olarak karbon ayak izimizi çevreye nasıl yansıttığımızı göstermekti. Mikroplastiklerin ve çeşitli atıkların su kaynaklarına ve doğal yaşama verdiği zararı uygulamalı olarak görmek ve anlatmak istedik. Topladığımız çöplerin içeriği, çevreye karşı ne denli sorumsuz davrandığımızın bir göstergesi. Bu tür etkinliklerle çözümün eğitimden geçtiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.