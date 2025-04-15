Niğde’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen ’Öğretmen Akademileri Projesi’, ’Şehir ve Kültür’ temasıyla başladı.

Öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen projenin açılışı Niğde 100. Yıl Halk Kütüphanesi’nde Prof. Dr. Nevzat Topal’ın uzman fotoğraflarla Niğde şehrinin kuruluşunu ve tarihsel gelişimini anlattığı eğitimle yapıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Topal tarafından verilen ’Fotoğraflarla Niğde Şehrinin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi’ eğitimine Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk, eğitim yöneticileri, idareciler ve öğretmenler katıldı. Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında verilecek eğitimler 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Yeşilburç köyünde devam edecek. Akademi eğitiminde tarihi Yeşilburç Kilisesi’nin önemi yerinde anlatılacak. 30 Nisan 2025 Çarşamba günü ise Dumlupınar Girişimcilik ve Meslek Edindirme Atölyelerinde Prof. Dr. Gülin Öztürk tarafından Hüdavend Hatun ve Ebubekir Hazım Tepeyran’ın hayatı anlatılacak. 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek etkinlikte ise Prof. Dr. Mehmet Ekiz’in katılımıyla Gümüşler Manastırı, Kemerhisar ve Roma Havuzu’nun tarihi önemi anlatılacak.14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Niğde şehir merkezinde kapsamlı bir kültür gezisi düzenlenecek. Bedesten Şehir Müzesi’nde başlayacak olan programda, Akmedrese, Saat Kulesi, Alaaddin Camii ve Niğde Şehir Müzesi hakkında bilgiler paylaşılacak. 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 09.00’da Ulukışla’da Öküz Mehmet Paşa Hanı’nda buluşacak öğretmenler, Prof. Dr. Nevzat Topal’dan tarihi anlatım dinleyecek. Program, Çiniligölün doğal güzelliklerini keşfetme fırsatıyla devam edecek. Öğretmen Akademisi programı, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Saat 16.00’da İnci Yavuz Kadıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Prof. Dr. Feyzan Göher Balcın ’Yerel Halk Müziğinin Şehrin Kimliğine Etkisi’ başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Program, mahalli sanatçıların seslendireceği ezgilerle renklenecek.