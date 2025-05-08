Niğde Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü yaptı.

Okulun karşısındaki koruluk alanda bulunan zirvelere gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü sonrası, ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzüyle buluştu. Yürüyüşün ardından zirveye ulaşan öğrenci ve öğretmenler, 10 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Atatürk posterini açarak 19 Mayıs’ı kutladılar. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Güler; düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi ve okula aidiyet hislerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Güler; "Öğrencilerimizin hem fiziksel olarak aktif kalmasını hem de milli değerlerimizi yakından hissetmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, ay yıldızlı uçurtmalarını gökyüzüne salarak, 19 Mayıs coşkusunu göklerde dalgalandırdı.