Niğde’de sağlık çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, doğum eylemine müdahale eden personeli hedefleyen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi, Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz tarafından verildi. Yapılan açıklamada; doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının katıldığı eğitimlerde katılımcıların standart bir canlandırma uygulayabilmesi ve gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, kendisinin de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak daha önce bu eğitimi aldığını belirterek bu tür eğitimlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Eğitim sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz’ın eğitim sonucu ile ilgili yaptığı bilgilendirme sonrasında, eğitimde başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.