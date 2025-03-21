Niğde İl Sağlık Müdürlüğü; vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla toplantı düzenledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi ve hizmetin daha etkili hale getirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Özellikle yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, sağlık ekiplerinin sahada karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; evde sağlık hizmetlerine erişimin daha da yaygınlaştırılmasını ve hizmetin kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

İnan, evde sağlık hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşların 444 38 33 veya 0388 232 43 56 numaralı telefonlardan hizmet alabileceklerini duyurdu.