Engelliler Haftası dolayısıyla, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi’nin organizasyonunda, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle "Engelsiz Nağmeler" konser programı gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Niğde Valisi Cahit Çelik eşi Nermin Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sahne aldığı konserde, engelli bireylerin topluma katılımının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulan konser, büyük beğeni topladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bu sahneden yükselen her ezgi bir engele değil, bir umuda, bir kararlılığa ses veriyor. Farklılıklarımız bizi ayrıştırmaz, bilakis birleştirir, derinleştirir ve zenginleştirir. Birlikte daha güçlüyüz. Bu anlamlı geceye emek veren tüm sanatçılarımıza, engelli bireylerimize, onların kıymetli ailelerine, öğretmenlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, Koro Şefi Neşet Güngör, Konservatuvar öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Arslanboğa ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çilkaya’ya çiçek takdimi yapılarak teşekkür plaketi sunuldu.