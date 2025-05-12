Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Niğde Adliyesi personeli ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere yönelik Finansal Okuryazarlık Eğitimi düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Elanur Kaplan tarafından verilen eğitimde, katılımcılara bütçe yönetimi, gelir-gider dengesi, tasarruf bilinci, borç yönetimi ve finansal planlama gibi temel finansal konular aktarıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı içeriklerle desteklenen program, katılımcıların günlük hayatta karşılaştıkları finansal zorluklara karşı çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmelerine katkı sağlaması için verildi.

Eğitim programı ile bireylerin finansal farkındalık düzeylerini artırarak ekonomik anlamda daha bilinçli kararlar almalarına destek olması amaçlandığı ifade edildi.