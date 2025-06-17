Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri önleyici faaliyetler kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Çalışmalar kapsamında Kemal Aydoğan İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören toplam 758 öğrenciye hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde, öğrencilere trafik işaret ve levhaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımı gibi temel konular aktarıldı.

Öte yandan, il genelinde umuma açık alanlarda bulunan bin 951 vatandaşa da ’Temel Güvenlik ve Trafikte Uyulması Gereken Kurallar’ başlığı altında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik bilincini artırmayı hedefleyen faaliyetlerde, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kurallar hatırlatıldı, vatandaşların soruları yanıtlandı.