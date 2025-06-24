Niğde’de hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak olması nedeniyle valilik tarafından uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 24 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00 itibariyle başlayacak olan sıcak hava dalgası, 27 Haziran 2025 Pazar günü saat 16.00’ya kadar etkili olacak. Yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkarak il genelinde 31 C seviyelerine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan duyuruda; özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların bu süreçte dikkatli olmaları istendi. Valilik; 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması gerektiğini vurgulayarak, güneş çarpmasına karşı gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada vatandaşların hava şartlarına karşı duyarlı olmaları ve belirtilen uyarılara riayet etmeleri önemle istendi.