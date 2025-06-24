Karacasu Belediyesi bugünden itibaren artış beklenen hava sıcaklıklarına ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9C üzerine çıkması, rüzgar hızının 49 km/saate ulaşması, nem oranının ise yüzde 7’ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu olağanüstü meteorolojik şartlar, orman yangını riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Anız ve bahçe atığı yakmaktan kaçınalım. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirelim. Belediye ve kamu duyurularını takip edelim. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, alınan önlemlere uymaya davet ediyoruz. Doğamızı birlikte koruyalım" denildi.