Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren, Murtaza Köyü Yardımlaşma Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Murtaza Köyü’nü ziyaret etti.

Köy meydanında gerçekleşen buluşmada, köy halkıyla bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Murtaza Köyü’nün ihtiyaçları ve gelişimi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yapılabilecek projeler hakkında istişareler yapıldı. Murtaza Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Fethi Soyak, katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün burada hemşehrilerimizle bir araya gelen tüm kıymetli protokol üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Dernek olarak köyümüzün sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde köyümüzün geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Program sonunda vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, köydeki mevcut sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.