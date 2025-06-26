Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024-2025 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bölümlerinde derece yapan öğrencilere, protokol üyeleri ve hocaları tarafından plaketleri verildi. Törene Katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bilimle, ahlakla, sorumluluk bilincindeki bireyler olarak artık ülkemizin farklı alanlarında görev alacak, üretime, gelişime ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacaksınız. Her birinizin başarı hikayesi, sadece aileniz için değil; şehrimiz ve ülkemiz için de büyük bir kazanım olacaktır. Değerli veliler, evlatlarınızın bu seviyeye ulaşmasında gösterdiğiniz fedakârlıklar için sizleri gönülden kutluyorum. Gençlerimizi bilimle, düşünceyle ve sorumluluk duygusuyla yetiştirdiniz. Bu çabanız, ülkemizin geleceği adına yapılabilecek en kıymetli yatırımdır, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu çabanız ülkemizin geleceği adına yapılabilecek en kıymetli adımdır" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Böylesine zorlu bir coğrafyada hayatta kalabilmek ve var olmak için çok çalışmamız lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ’Vatanını en çok seven, en çok çalışan’ sözünü unutmamak lazım. İnanıyorum ki gençlerimiz bu sözü sadece lafta bırakmayacaklar, çalışarak, çok daha iyisini yaparak bunu gösterecekler" ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, mezun öğrencilerin coşkusuna ortak olmaktan duyduğu gururu dile getirerek üniversitenin 16 fakülte, 4 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma merkeziyle yaklaşık 28 bin öğrenciye ve bin 700’ü aşkın personele sahip köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Üniversitenin kamu-sanayi-üniversite iş birliklerini artırarak, iş hayatına hazırlık konusunda önemli adımlar attığını belirten Rektör Uslu, milli bilinçli mezunların ülkeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024-2025 öğretim yılı okul birincisi Ceyda Berceste Karabulut ise yaptığı konuşmada ailesi, öğretim üyeleri ve arkadaşlarına teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerinde derece alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından belge verilirken yaklaşık 2 bin mezun öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.