2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından bilim, teknoloji, sanat odaklı proje geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Niğde Genç Ar-Ge ekibi kuruldu.

Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından düzenlenen Niğde Genç Ar-Ge Çalıştayı, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, İl Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek ve protokol üyelerinin katılımıyla Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında, bilim, teknoloji, sanat odaklı proje geliştirme faaliyetleri ele alındı. Proje eğitimleri, bilim ve teknoloji fuarları, Ar-Ge kampları ve ulusal-uluslararası etkinliklere katılım konuları üzerinde duruldu.

7 masada 7 farklı konu hakkında çalışan 48 öğrenci, çalıştay konuları ve Genç Ar-Ge faaliyetleri konularında bilgi sahibi oldu. Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü Genç Ar-Ge faaliyetleri yıl boyunca öğrencilerin katılacağı eğitim, panel, proje döngüsü eğitimleri, kamplar ile devam edecek.