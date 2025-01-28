NİĞDE (İHA) – 31 Ocak 2025’de hizmet vermeye başlayacak olan Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Niğde’de yapımı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceleyen ve projelerle ilgili bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik; Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek binasında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Vali Cahit Çelik’in yanı sıra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan ile hastane idarecileri katıldı. Muratevler Sağlık Ocağı binası, Diş Hastanesi inşaatı, Bor Sağlıklı Hayat Merkezi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Çelik yaptığı açıklamada yeni bina ile poliklinik ve yatak kapasitesinin arttığını söyledi. 2020 yılında ihalesi yapılan ve 31 Ocak 2025 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlayacak olan Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek binası ile kentte verilen sağlık hizmetlerinde kalitenin artacağına dikkat çeken Vali Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Perşembe gecesi taşınacak bundan sonraki süreçte burayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hem kapladığı alan, hem de kullanım alanı olarak diğer binayla karşılaştırdığımız zaman çok daha büyük bir yer. Poliklinik ve yatak sayısında ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bu ek bina için 2 milyar TL civarında harcama oldu. İlimiz güzel bir yatırım kazanmış oldu. Yeni binanın üzerinde bir de helikopter pisti var. Acil bir durum olduğu zaman buradan helikopterle hasta nakli de yapabilecek bir durumda olacağız. İlimize hayırlı olsun.”

Rektör Uslu: "Öğretim üyelerimizle hastaneye desteklemeye devam edeceğiz”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ile birlikte her zaman Niğde’de yürütülen sağlık hizmetlerine katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Rektör Hasan Uslu ise; "Birçok alanda öğretim üyelerimiz vasıtasıyla klinikleştik. Yeni açtığımız kadrolarla beraber de 100’ün üzerinde doktorumuzla, tıp fakültesi öğretim üyelerimizle hastaneye desteklemeye devam edeceğiz. Biz burayı üniversitemiz bir hastanesi görüyoruz ve o şekilde ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Niğde halkına daha büyük hizmetler vereceğiz. Ben üniversite olarak bu konuda teminat veriyorum" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ise yaptığı açıklamada, 400 yataklı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ile ilgili bilgi verdi. İnan; yeni hastane binasında, 148 yoğun bakım yatağı, 85 poliklinik odası ve 18 ameliyathanenin bulunduğunu ifade eden İnan, 720 araç kapasiteli kapalı otopark ve modern sistemlerle inşa edilmiş altyapısı bulunan hastanenin tüm hasta odalarının nitelikli olarak tasarlandığını, konfor ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Her hasta odası yoğun bakım odası olabilecek

Amaçlarının kentte sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet vermek olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü İnan, "Perşembe günü itibariyle taşınma işlemlerimiz başlıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız acil bir durum olmadıkça bu süreçte onlara daha sağlıklı hizmet vermek adına 3 gün süre içinde acil olmadıkça mümkün oldukça daha az kullanımını sağlamak halkımızdan istirhamımız. Bu bina ile beraber toplam yatak kapasitemiz 545’ten 850’ye çıkıyor. Ayrıca mobil yataklarla beraber bine kadar çıkartabiliyoruz. Bizim için en önemli avantajlı konulardan biri de her hasta odamız yoğun bakıma çevrilebiliyor. Biz Allah korusun bir doğal afette yada bir pandemide istersek burada 800 yataklı bir yoğun bakım işletebileceğiz” dedi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ile birlikte poliklinik sayının 74’ten 91’e çıktığını aktaran İnan, 25 destek odası ile bu sayının 130’a ulaştığını ifade ederek yeni bina ile çocuk izleme merkezi ile anestezili MR cihazının da kente kazandırıldığını söyledi.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binası, modern mimarisi, gelişmiş tıbbi donanımı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla sadece Niğde’ye değil çevre illere de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.