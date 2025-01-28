Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aras İkra Yalçın, Ankara’da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’ndan 2 altın madalya ile döndü.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen “15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası” Ankara’da gerçekleştirildi. 650’nin üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 4 gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuva boyunca başarılı bir performans gösteren Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aras İkra Yalçın, tek erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Yalçın, partneri Ecenur Narter ile birlikte katıldığı karışık çiftler kategorisinde de altın madalyanın sahibi olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Başarılı sporcu, 2025 yılında yapılacak olan uluslararası müsabakalarda U15 Badminton Milli Takımı’nda Ay-yıldızlı formayı terletecek.

Karışık çiftler kategorisinde çeyrek final oynama başarısı gösteren Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Yiğit Işık ve Melis Aytaç da uluslararası müsabakalarda milli formayı temsil etme fırsatı yakaladı.