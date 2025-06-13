Niğde Belediyesi tarafından LGS sınavına girecek öğrencilere destek sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak öğrencilerin sınava rahatlıkla girmeleri sağlanacak.

’LGS Süresince Sessiz Destek’ başlığıyla duyurulan önlemlerle, öğrencilerin sınav gününde daha rahat bir ortamda sınavlarına odaklanabilmeleri sağlanacak. Duyuruyla birlikte, sınav günü sınav yerleri çevresindeki gürültü kirliliğini engellemek ve öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlamak için çeşitli önlemler alındı. Başkan Özdemir; "Öğrencilerimizin bu önemli günde tüm dikkatlerini sınavlarına verebilmeleri için toplum olarak hassasiyet göstermeliyiz. Lütfen sınav günü yüksek sesle müzik dinlemekten, inşaat ve tadilat çalışmalarına devam etmekten kaçının. Ayrıca, araçlarda gereksiz korna çalmamaya özen gösterelim. Hep birlikte, öğrencilerimizin sınav sürecini olabildiğince sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı olalım" dedi. Niğde Belediyesi tarafından LGS öğrencileri için sunulacak kolaylıklar ise şu şekilde sıralandı;

Niğde Belediyesi, sınav gününde tüm otobüsleri, sınav giriş belgesi gösteren öğrencilere ücretsiz sunacak. Sınav saatleri boyunca, sınav yapılacak okulların çevresindeki inşaat ve benzeri gürültüye neden olabilecek tüm çalışmalar durdurulacak. Temizlik ekipleri, sınav merkezleri çevresindeki çöp toplama faaliyetlerini sınav saatleri boyunca geçici olarak durduracak. Niğde Belediyesi tarafından yapılan tüm gürültülü çalışmalar, sınav saatleri boyunca geçici olarak durdurulacak.

Başkan Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; "Sınav sürecinin her aşamasında öğrencilerimize en iyi şekilde destek olabilmek için Niğde Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hem ulaşım hem de sınav yerleri çevresindeki gürültü kirliliğini engelleyerek, öğrencilerimizin bu önemli günde daha rahat bir şekilde sınavlarına girmelerini sağlayacağız. Hep birlikte, bu özel günde öğrencilerimize katkı sunmak için elimizden geleni yapmalıyız" şeklinde konuştu.