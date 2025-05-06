SİNOP (İHA) – Sinop Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Nextera Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Finalleri’nde iki kategoride birincilik kazanarak Estonya’daki uluslararası Robotex yarışmasına katılmaya hak kazandı.

İzmir’deki elemeleri geçerek Türkiye Finalleri’ne yükselen takım, "Yeşil Girişimcilik" ve "Water Rally" kategorilerinde geliştirdikleri projelerle birinci oldu. Takım danışmanı Öğr. Gör. Süleyman Burçin Şüyun yönetimindeki Nextera, Sinop’u ve Türkiye’yi Estonya’da temsil edecek.

Sinop Üniversitesi’ni başarıyla temsil eden Nextera Takımı, Öğr. Gör. Süleyman Burçin Şüyun danışmanlığında; öğrenciler Rabia Gültekin, Burak Sarıçiçek, Azra Irmak Özcan, Serafettin Keskinoğlu ve Alkame Musa Çelik’ten oluşuyor. Takım, "Yeşil Girişimcilik" kategorisinde nükleer enerji temelli sürdürülebilirlik çözümleriyle, "Water Rally" kategorisinde ise otonom gemi projeleriyle jüri ve katılımcılardan tam not aldı.

Bu çifte birincilik, Nextera Takımı’na Estonya’da düzenlenecek prestijli Robotex yarışmasında Türkiye’yi temsil etme fırsatı sundu.