Gencin cansız bedeni Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşkınpaşa köyünde meydana gelen kazada, traktörü ile hasattan kalan saman balyalarını getirmek için yola çıkan Mustafa K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Mustafa K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

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