Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) yönetimi, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında, kalite yönetim süreçleri, eğitim-öğretim, ARGE, toplumsal katkı faaliyetleri ve idari hizmetlerde iyileştirmeye yönelik hedefleri konuşmak üzere Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonlar Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, kalite sürecindeki bölüm ve program akreditasyonlarının mevcut durumu ve devam eden akreditasyon süreçleri değerlendirildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Kurumsal Akreditasyon Programı sürecine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kurumsal Akreditasyon Programı’nın değerlendirme aşamasında olan üniversitemizin, bugünlere gelmesini sağlayan, sorumluluklardan geri durmayan tüm komisyon üyelerimize şahsım ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli bir mesafe kaydettik ve bu ilerlemeyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kalite kültürü kurumun genelinde oluşturulmalı"

Kaliteden sorumlu NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ise, "Kalite süreci, kurumun geneline yayılan bir kalite kültürünün oluşturulmasını gerektiriyor. Ayrıca, kurum içi iletişimin geliştirilmesi de çok önemli. Kurumsal Akreditasyon Programı sürecinde bu konuda oldukça yol katettik. Komisyonumuz sayesinde değerlendirme sürecinde, kurumumuz için önemli bir konu olan Kurumsal Akreditasyon Programı, daha da önem kazanarak gündemimizdeki yerini net bir şekilde alacaktır. Bu sürece katkı sağlayan ve sağlayacak tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından NEÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Türkan ile NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, Kurumsal Akreditasyon Programı süreci öncesinde neler yapılması gerektiğine dair bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.