Muğla’nın Ula ilçesi Gökçe sahilinde, nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altında bulunan bir su samuru ölü olarak kıyıya vurmuş halde bulundu.

Gökçe sahilinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıla olan bir su samuru ölü olarak kıyıya vurmuş halde bulundu. Gökçe sahilinde vatandaşlar tarafından fark edilen ölü su samurunun uzun bir süre önce sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Oldukça sosyal bir memeli türü olan su samurları, genellikle gece saatlerinde avlanmalarıyla biliniyor. Oyuncu yapılarıyla da dikkat çeken bu canlılar, su ekosisteminin korunmasında önemli rol oynuyor.