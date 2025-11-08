Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Yiğit Çam, Ahmet Algün
Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Süleyman Özdamar (Maksut dk. 61), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 83), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Enes dk. 61), Mikail Koçak (Erkan dk. 78), Fuat Bavuk
Ankaraspor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Abdussamed Karnuçu (Muhammed dk. 90) Ali Aydemir (Yusuf Buğra dk. 90), Berk Taşkın, Şahin Fıstıkcı, Musa Caner Aktaş (Oğuzhan dk. 67), Ahmet Furkan Özcan, Berkant Gündem, Serkan Köse, Selman Enes Canlı
Goller: Fuat (dk. 52) (Elazığspor), Serkan Köse (dk. 62 ve 90) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Alpay (Elazığspor), Abdussamed, Serkan, Adal Beran (Ankaraspor)