Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası’nın maskotu haline gelen boz ayılar, piknikçilerden arta kalan çöplere dadandı.

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarındaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası’nda yaşayan boz ayı sürüsü aç kalınca piknikçilerden arta kalan çöplere dadandı. Genelde tek olarak dolaşan ayılar, iki yavru ayının da katılmasıyla sürüler halinde dolaşmaya başladı. Piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran ayılar, insanlar gittikten sonra da çöp konteynerlerini devirip poşetleri parçalıyor. Sevimli halleriyle Nemrut’un maskotu haline gelen boz ayı kardeşler, Nemrut’un ziyaretçi sayısını da arttırdı. Nemrut Krater Gölü çevresindeki yetişkin ve yavru ayılar, piknik yapan vatandaşlardan arta kalan atıkları yerken kameralara yansıdı. Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türlerini bünyesinde barındırıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde ’Mükemmeliyet ödülü’ alan ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı ayılar son zamanlarda bölgede piknik yapan vatandaşların arasında dolaşmaya başladı. Ayılar çöpleri karıştırarak yiyecek arayışlarını sürdürürken, zaman zaman ayılara yaklaşan vatandaşlar, tehlikeye rağmen öz çekim yapıyor.

Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ayıların vahşi hayvanlar olduğunu hatırlattı. İnsanların fotoğraf çekmek ve beslenme yapmak için çok yaklaşmamaları gerektiğinin altını çizen Önen, "Bitlis, birçok güzelliğe sahiptir. Bunlardan biri de Nemrut Kalderası’dır. Burada ayılar, kurtlar, domuzlar gibi pek çok hayvan popülasyonu var. Tabii ayı popülasyonu daha fazla görülüyor. Bu aralar 10’a yakın ayı insanlar arasında dolaşıyor. Bunlardan bazıları da yavruludur. Yerli ve yabancı pek çok turist ayılardan haberdar ve bölgeye onları çekmek ve görmek için geliyor. Onları fotoğraflamak istiyor. Bazıları da elle besleme eğiliminde olabiliyor. Tabii bunlar riskli hamleler. Yıllardan beridir bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapıyorum. Geçmiş yıllarda da insanlara yılan tarafından saldırılar olduğunu görebilmekteyiz. Bu açıdan insanların ayılara yaklaşmamalarını önemli rica ediyoruz. Zaten bölgede yetkililer de vatandaşları uyarıyorlar. Bölgede tabelalarla da bu konu destekleniyor. İnsanlar bu bölgeye ayı görmek için geldiklerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Anne ayılar özellikle yavru ayıları tehdit altında olduğunu gözledikleri zaman çok ciddi hamleler yapabilirler. İnsanları yaralayabilir. Bu yıl henüz böyle bir durumla karşılaşmadık. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Geçmiş yıllarda biz bunlara tanıklık edebildik" dedi.