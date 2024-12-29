Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenlediği Antalya Maratonu, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Ultra Maraton sona erdi. Bu yıl 4.’sü düzenlenen maraton iki gün sürdü. Maratonda ilk gün 22,31,57,85 kilometrelik etaplar koşulurken, ikinci gün ise çocuk koşusu, 5 ve 12 kilometrelik parkurlar düzenlendi. Spor ve doğaseverlerin buluştuğu etkinlikte her yaşta katılımcı kıyasıya mücadele etti. Maratonun ikinci günü çocukların koşusuyla başladı. 5 ve 12 kilometrelik parkurların yer aldığı maraton, Konyaaltı Sahili’nin eşsiz güzelliği eşliğinde gerçekleşti. Çocuk koşusunun startını veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 5 kilometrelik etapta koştu. 5 kilometrelik parkurda kadınlarda birinci Anastasia Stepashkina olurken erkeklerde ise Taylan Dağ birinci oldu. 12 kilometrelik parkurda ise kadınlarda Sofia Khvesıuk, erkeklerde ise Miklos Rares Ihre birinci oldu.

Validen gelecek yıl koşma sözü

Ultra Maratonun ardından ödül töreni coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Taylan Şahin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Feslikan Güreş Ağası Volkan Tetik ve Başkan Yardımcıları tarafından takdim edildi. Ödül töreni sırasında Başkan Kotan, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e gelecek yıl düzenlenecek ultra maratonda yarışması için teklifte bulundu, Vali bu teklifi memnuniyetle karşılayarak bir sonraki sene koşma sözü verdi. Ödül töreninde, Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan’ın madalyaları takdim ettiği sırada, dereceye giren sporcular tarafından Rusya ve Ukrayna bayraklarının birlikte açılması, uzun süre alkış aldı.

"Dün de, bugün de sporcularla sahadayım"

Maratonda 5 kilometre parkurunda koşan Başkan Kotan, bitiş çizgisinde konuştu. Kotan etkinliğin muazzam bir şekilde geçtiğini kaydetti. Bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kotan, “Çok iyi hazırlandık. Dün de, bugün de sahadaydık. Sporcu arkadaşlarıma eşlik ettik ve bugün onlarla birlikte koşuya katıldım. Her şey gayet güzel ilerledi. Bundan sonrasında da her şeyin güzel geçeceğine inanıyorum. Yarışan sporcularımıza başarılar diliyorum. Dört mevsimi bir arada yaşayan Konyaaltı’mızı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmış olduk, bunu çok önemsiyorduk. Ultra Maraton’u birlikte düzenlediğimiz sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu, bir ekip çalışmasının ürünüydü. Kar ve yağmurun yağışı, etkinliği daha da güzelleştirdi. Sorunsuz ve keyifli bir şekilde atlattık. Ultra Maraton’u Konyaaltı bir kez daha başarıyla gerçekleştirdi” dedi.

"Konyaaltı’nı dünyaya tanıttık"

Ödül töreninde de konuşan Başkan Kotan, “Bu yıl Antalya Ultra Maratonu, 44 ülkeden 1500’den fazla sporcunun katılımıyla Konyaaltı’nda gerçekleşti. Avrupa’da 10 etapta düzenlenen ultra maratonun son etabına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Denizden dağa, maviden beyaza uzanan bu eşsiz parkur, sadece bir yarış alanı olmanın ötesinde, Konyaaltı’nın büyüleyici doğası ve eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı sundu. Konyaaltı Belediyesi olarak, sporun birleştirici gücü ve misafirperverliğimizle bu organizasyonda yer almak bizim için büyük bir onurdu. Tüm sporcuları gönülden tebrik ediyorum. Zorlu parkurlarda sizlerle birlikteydim. Bu organizasyon sayesinde spora olan ilgim yeniden canlandı ve ben de spora geri dönüyorum. Hepinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.