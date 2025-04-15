Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında Yönetmen Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan "Nâzım Aramızda" adlı belgesel, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalı izleyicilerle buluştu.

Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler kapsamında usta yönetmen Nebil Özgentürk’ün "Nâzım Aramızda" adlı belgeseli, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluştu. Nâzım Hikmet’in yaşamı ve mücadelesini derin bir duygu yoğunluğuyla aktaran belgesel, büyük ustayı sevenler tarafından ilgiyle takip edildi. Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide, Yönetmen Nebil Özgentürk tarafından belgeselin merak edilen kısımları anlatıldı. Nâzım Hikmet’in sanatına dair düşüncelerini de dile getiren Nebil Özgentürk, etkinlik dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Oyuncu Şahin Sancak da gecede Nâzım’ın şiirlerini seslendirdi. Programa katılan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç da sahneye çıkarak Nâzım Hikmet ile ilgili bir konuşma yaptı.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Yönetmen Nebil Özgentürk’e ve Oyuncu Şahin Sancak’a günün anısına hediye takdim edildi.