‘Nazım’dan Kazım’a bir Volkan’dır Karadeniz’ başlıklı dev organizasyonun İstanbul ve Sinop’tan sonraki rotası, Atakum oldu. Atakum Belediyesinin ev sahipliğinde Ata Sahne’de düzenlenen programda fidan dikiminden söyleşiye, sergiden konsere birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen bürokratlarını ve sanatçılarını buluşturan program, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Dilek balonları gökyüzüne bırakıldı

Dünya çapında tanınan şair Nazım Hikmet, Karadeniz müziğinin efsane isimleri Kazım Koyuncu ve Volkan Konak anısına organize edilen program, yüzlerce vatandaşı Ata Sahne’de bir araya getirdi. Etkinlikler dizisi fidan dikimi ile başladı. Protokol üyeleri çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

"Bu adım çok kıymetli"

Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada, "Sadece bir sanat organizasyonu, sadece bir etkinlik değil bir yolculuk aslında. Bu yolculukta emeği geçen Ercüment başkanıma ve Tahsin vekilime, bizi de projeye ortak ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Nazım’ın dizelerinden, Volkan’ın gitarından sesinden, Kazım’ın gitarından tulumundan bir sanat ama aslında bir duruş, duygu ve düşünce. Bu düşünceyi her zaman yaşatmak için bu adım çok kıymetliydi. İnşallah bu sanat kültür organizasyonları, her zaman devam eder" dedi.

"Ata Sahne’de sanat yolculuğu"

Etkinlik, dilek balonlarının gökyüzüne bırakılması ile devam etti. Kadıköy atölyesinin çocuklara yönelik etkinlikleri merkezde, eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Milli Mücadele’de Atatürk ve Samsun konulu sergi sanatseverlere tarihi kareler sunarken Türkiye Karikatürcüler Derneğinin karikatür sergisinde birbirinden özel çizimler yer aldı. Büyük ilgi gören sergiler, sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

"Samsun bir sembol"

Programda ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Yalçın’ın ‘Antiemperyalizm ve Kurucu Felsefe’ başlıklı söyleşisi vatandaşlarla buluştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata geçirdiği devrimler temelinde kurucu felsefesini anlatan Yalçın "Şeyh Sait isyanını bir kenara bırakırsak, ortaya konan devrimlere karşı halk nazarında büyük olaylar oluşmamıştır. Burada Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’nin lideri olması, halkın nazarında bir baba olarak görülmesi çok büyük bir etkendir. Mustafa Kemal Paşa 1919’da, o yola çıktığında her zaman söylerim Samsun bir ilk adım olacaktır. Bahsettiğimiz her şey belki o ilk adımla başladı ve Samsun bir sembol oldu. Bu sembolü her daim belleklerde saklı değil, açık tutmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Asla yılmayanları buluşturdu"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de organizasyonun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu gönül köprüsü için, bu güzel yolculuğu anlatmaya yardımcı olduğu için Ercüment başkanıma çok teşekkür ederim. 20 Haziran’da İstanbul’da başlayan 25 Haziran’da Artvin’de son bulacak sadece bir sanat organizasyonu ve etkinliğini değil burada Nazım’ın gönüllülerini, asla yılmayanları, pes etmeyenleri buluşturdu" ifadelerini kullandı.