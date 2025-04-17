Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 4/5 Sokak’taki toplu konutlar bölgesinde kaldırım yenileme ve yol bakım çalışmalarına başladı.

Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu, yaya ve araç trafiğinin her geçen gün daha da zorlaştığı bölgede çalışma yapan ekipler, deforme olan kaldırım taşlarını kazıyarak, alanı parke döşemeye hazır hale getirdi.

Alt yapı faaliyetleri nedeniyle aşınan ve kullanılamaz hale gelen yolun bozuk kısmı ise yenilenerek mahalle sakinleri başta olmak üzere tüm Nazilli halkının kullanımına sunuldu.

Şehrin en büyük sorunlarından biri olan bozuk yollarla ilgili kapsamlı bir çalışma planı hazırladıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Uzun yılladır atıl durumda bırakılan ve hizmet alamayan noktalar başta olmak üzere tüm şehrimize hizmet ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye toplu konutlarının yer aldığı bu sokağın durumu oldukça kötüydü. Ekiplerimiz şu an gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Tüm faaliyetler tamamlanınca bölgenin ulaşımı da daha konforlu bir hale gelmiş olacak" dedi.