Nazilli Belediyesi, hafta sonu düzenleyeceği iki ücretsiz etkinlikle vatandaşlara hem sanat hem de sağlık dolu bir program sunacak.

10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de, Nazilli Belediyesi Büyükler Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Dedemin Kumandası" adlı tiyatro oyunu, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

11 Mayıs Pazar günü ise Anneler Günü’ne özel olarak Sümer Alanı’nda yoga ve nefes terapisi etkinliği düzenlenecek.

Nazilli Belediyesi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen tüm vatandaşları etkinliklere davet ediyor.