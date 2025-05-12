Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşların sağlık okuryazarlığını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ’SAHA Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri’ başlatıldı. İlk etapta okul idarecilerine yönelik verilen eğitimlerle, toplumda sağlık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşların sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ’Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)’ eğitimlerine ek olarak, ’SAHA Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri’ adı altında yeni bir eğitim programı başlatıldı. Eğitim programının ilk ayağında okul idarecileriyle bir araya gelinerek çeşitli konularda eğitimler verilmeye başlandı.

Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri, toplum sağlığının güçlendirilmesi ve sağlık okuryazarlığının tabana yayılması için bu tür programların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, eğitimlerin önümüzdeki aylarda farklı meslek gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlandığını kaydetti.