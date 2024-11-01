Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Eycelli Mahalle halkı yağmur duasına çıktı. Mahalle halkı imece usulü yaptıkları keşkekli hayır yemeği ile kuraklığa karşı yağmur diledi.

İlçeye yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kırsal Eycelli Mahallesi’nde vatandaşlar Muhtar İbrahim Kılıç’ın çağrısına kayıtsız kalmayarak imece usulü yardımlaşma ile yağmur duası ve keşkek hayrı düzenledi. Çevre mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve davetlilerin katılımı, Nazilli İlçe Müftüsü Hakan Türe’nin de duası ile eller semaya açılarak toprağın suyla buluşması için yağmur dileğinde bulunuldu.

Yüzlerce vatandaşın el açarak dua ettiği etkinlikte konuşan köylüler ve Muhtar Kılıç, son 3 aydır yağmayan yağmur nedeniyle incir ve zeytin mahsulleri hasadında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.