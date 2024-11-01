Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kedilerde görülen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Türkiye’de satışı yasaklanan ilaç ve aşılar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez’de durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada, kedilerde görülen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığının tedavisinde kullanılan ve ülke genelinde satışı yasaklanan 7 bin 200 ilaç ile 180 aşı ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.