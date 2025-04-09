Aydın’ın Nazilli ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü, Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını Okul Müdürü Zeynep Fatma Aytekin, otizmin toplumsal farkındalık açısından önemine vurgu yaptı. Müdür Aytekin, otizmin toplumda daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak: "Otizm, bireyin içine dönük bir gelişim göstermesiyle tanımlanıyor. Sosyal becerilerde sınırlılıklar, iletişimde zorluklar ve davranışsal farklılıklar otizmin temel özellikleridir. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmanın ve hayatlarına dokunmanın yolu doğru eğitimden geçiyor. Her biri bir kar tanesi gibi eşsiz ve özel" dedi.

Etkinliklerin ilk bölümünde otizmli öğrenciler tarafından düzenlenen bahar defilesi büyük beğeni topladı. Ardından sahne alan 6/A sınıfı öğrencisi Ali Bartu Başkaya, ‘zeybek’ gösterisiyle, 4/A öğrencisi Çağdaş Düzgün ise ‘berber’ gösterisiyle izleyenlerden alkış aldı. Programda ayrıca bilimsel deney gösterileri ve şiirler de yer aldı.

Etkinlikler kapsamında NAZOT (Nazilli Otizm Orkestrası) konser verdi. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı Acapella çok sesli koro, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda öğrenciler için spor etkinlikleri düzenlenirken, çocuklarını okulda beklerken boş durmayarak kurs gören öğrenci velilerinin hazırlamış olduğu ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisi de ziyaretçilere açıldı.

Programa Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, okul müdürleri, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ve çok sayıda öğrenci velisi katılarak özel öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.