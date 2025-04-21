Nazilli Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmet içi narkotik eğitimlerinin ikincisini düzenledi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim programları çerçevesinde organize edilen narkotik farkındalık eğitimi, Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirildi.

Geçtiğimiz aylarda öncelikle kadın personeller ile Zabıta Personeline yönelik verilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" başlıklı eğitimin ardından bu kez tüm belediye personelinin katılımıyla "Narko Rehber" başlıklı program gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde; bağımlılık yapan maddelerin türleri, bu maddeleri kullanan bireylerde gözlemlenen belirtiler, bağımlı bireylerin başvurması gereken destek mekanizmaları ve konuya ilişkin yasal süreçler detaylı bir şekilde aktarıldı.

Başkan Tetik: "Benim evladım yapmaz demeyin"

Eğitime katılan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sağlık alanındaki geçmişine atıfta bulunarak bağımlılık vakalarına meslek hayatı boyunca sıkça şahitlik ettiğini ifade etti.

Başkan Tetik, ailelerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Toplum olarak en büyük hatamız ‘Benim evladım yapmaz’ demek. Bu anlayışı kırmamız gerekiyor. Her birey risk altındadır. Bilinçlenmek, farkında olmak ve doğru yönlendirme hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Eğitimler devam edecek

Nazilli Belediyesi yetkilileri, hizmet içi eğitim programlarının belirli aralıklarla devam edeceğini, sadece personelin değil, toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık çalışmalarının da sürdürüleceğini belirtti. Eğitimlerin, özellikle gençlerin korunması ve ailelerin bilinçlendirilmesi adına önemli bir araç olduğu ifade edildi.