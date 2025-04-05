Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nde yasak öncesi tekneleri ile balık avı yapan avcılar dron ile görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle tekne balıkçıları avlanmaya başladı. Buzların çözülmesiyle uzun bir aradan sonra avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine güzel görüntüler oluşturuyor. Balıkçı teknelerinin göl üzerindeki görüntüsü ve teknelerdeki balıkçıların avlanması dron ile görüntülendi.