Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vakti Kuşanmak" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Namazla Varım" konulu kompozisyon yarışmasında, Manisa il birinciliğini Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi İbrahim Müzaç kazandı.

Manisa Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen yarışmada ödülünü alan İbrahim Müzaç, okuluna dönüşünde arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Taş, yarışmada elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencimi yürekten kutluyorum. Yarışmaya 15 okul katıldı ve öğrencimiz bu büyük başarıyla ilçemize gurur yaşattı. Okulumuza kazandırdığı birincilik için kendisini tebrik ederim." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise, "Başarı gösteren öğrencimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.