Denizli’nin Güney ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir böcek türü olan, her gün başka bir il veya ilçede görülen geyik böceğinin bugünkü durağı Denizli’nin Güney ilçesi oldu. Bir vatandaş, bölgede daha önce rastlamadığı türde bir böcek gördü. Hayvanı cep telefonu ile çeken vatandaş, yaptığı incelemede böceğin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği (Lucanus Cervus) olduğunu öğrendi. Vatandaş, bir süre böceğin fotoğrafını çektikten sonra bölgeden ayrıldı.