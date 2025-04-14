Antalya Büyükşehir Belediyesi "Müzik Şehrin Kalbinde" konserleri kapsamında VoSahne Antalyalılar ile buluştu. Sandalye ve masalarıyla Varyant Meydanı’na akın eden Antalyalılar, VoSahne’nin müthiş sahnesiyle Pazar gününün keyfini çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlediği etkinliklerle şehrin eğlence kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor. ‘Müzik Şehrin Kalbinde Konserleri’ kapsamında kendine has sahnesiyle unutulmaz buluşmalara imza atan VoSahne, Beach Park Varyant Meydanı’nda bir kez daha Antalyalılar ile buluştu. Kahvesini, çayını ve evlerinden getirdikleri masa ve sandalyeler ile alanı dolduran müzikseverler VoSahne’nin sevilen solistleri Zehra Tezcan ve Nail Yıldırım’ın müthiş sahnesiyle doyasıya eğlendi. Türkçe pop şarkılara 7’den 70 her yaştan Antalyalı, danslarıyla birlikte hep bir ağızdan eşlik etti. Yazı erken getiren Antalyalılar eğlence ve müzik dolu unutulmaz bir gün daha yaşadı.