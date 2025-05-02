Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Müzeler Şehri Elazığ" Projesi çerçevesinde Harput’a kazandırılacak Gastronomi Müzesi olarak planlanan Hünkar Konağında incelemelerde bulundu.

Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi, Hoca Hasan Hamam Müzesi ve Kent Müzesini şehre kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, şehrin değerlerini geleceğe taşıyarak sonraki kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda Harput’un mutfak kültürü ve gastronomi tarihinin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Gastronomi Müzesi de Elazığ’a kazandırılmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en zengin mutfakları arasında kabul edilen Harput mutfağının gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve tanıtımını yapmak amacıyla hayata geçirilmesi amaçlanan Gastronomi Müzesi, Harput Hünkar Konağında hayat bulacak. Konağın bir bölümü müze olarak tasarlanacak olurken, diğer bölümleri ise gastronomi atölyeleri, aşçılık okulu, yöresel yemeklerin sunulacağı restoran ve kafe olarak hizmet sunacak. Müze, medeniyetler merkezi Harput’un yemek kültürünü sadece lezzet olarak değil, tarih, toplum, coğrafya ve geleneklerle bağlantılı bir kültürel miras olarak tanıtmayı amaçlayacak.

"Gastronomi müzesi, şehrimizin turizm potansiyeline önemli bir katkı sunacak"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput mutfağının tüm detaylarının yer alacağı Gastronomi Müzesi olarak planlanan Hünkar Konağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları konakta gerçekleştirilen incelemelerle ilgili, ‘’Valimiz Numan Hatipoğlu ile birlikte, Müzeler Şehri Elazığ vizyonumuzun önemli bir ayağını oluşturacak olan Gastronomi Müzesinin hayata geçirileceği Hünkar Konağında incelemelerde bulunduk. Harput’umuzun eşsiz mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla şehrimize kazandıracağımız bu müze, Harput’umuzun ve Elazığ’ımızın turizm potansiyeline önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz’’ dedi.