Dijital müzik platformu Muud, yenilenen arayüzü ve altyapısıyla kullanıcılarına iyileştirilmiş bir müzik deneyimi sunuyor. "Yeni Gelmedik, Yenilendik" mottosuyla öne çıkan platform, kişiselleştirme özelliği ile dinleyicilere müzik keyfi sunuyor.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşivine sahip müzik platformu Muud, kullanıcılarına aralıksız müzik keyfi yaşatmaya devam ediyor. Platform, yeni mottosu ve yenilenen yüzü sayesinde geliştirilen özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfini katlıyor.

Kişiselleştirilmiş müzik deneyimi

Yapılan açıklamaya göre, platformun yenilenen arayüzü ile dinleyiciler, kişiselleştirmenin ön planda olduğu müzik deneyimini dolu dolu yaşayabiliyor. Yenilenen platform, gelişen kişiselleştirilmiş versiyonuyla müzikseverlerin beğenilerine uygun şarkılar önererek müzik keyfini artırıyor.

Kullanıcı dostu özellikler

Açıklamaya göre, Muud’da Premium dinleyiciler, çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde internet bağlantısına gerek duymadan dilediği yerde müzik keyfine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kullanıcılar bu özellik ile her yerde aralıksız müzik dinleyebiliyor. Ayrıca Türk Telekomlular Muud’u kullanırken internet kotalarından harcamıyor. Platformun bir diğer öne çıkan özelliği "eşlik et" ile dinleyiciler, beğendikleri şarkıların sözlerini çalma ekranından kolayca takip edebiliyor.