Mersin’in Mut ilçesinde temel çalışması sırasında köprünün ve yolun bir bölümü çöktü, çevredeki esnaf mağdur oldu.

Olay, Mut’u Karaman’a bağlayan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede yıkımı gerçekleştirilen bir binanın yerinde yeniden temel açma sırasında yolda ve köprüde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından olay yerine karayolları ekipleri sevk edilerek yol ulaşıma kapatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı. Ayrıca köprü çevresine uyarı levhaları ve trafik işaretleri yerleştirildi. Yaşanan olayla hem sürücülerin hem de kendilerinin zor durumda kaldığını belirten çevre esnafı ise yolun bir an önce yapılmasını istedi. Çöken köprüde onarım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.